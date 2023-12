Usa: Senato boccia con voto procedurale il pacchetto per gli aiuti all’Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato degli Stati Uniti ha bocciato con voto procedurale il pacchetto presentato dalla Casa Bianca per chiedere 110,5 miliardi di dollari di finanziamenti aggiuntivi per la sicurezza nazionale, e continuare a fornire assistenza all’Ucraina, ad Israele e a Taiwan. Il testo ha ricevuto 49 voti favorevoli e 51 contrari, senza riuscire a raggiungere la soglia dei 60 voti necessaria per l’approvazione della misura. La bocciatura del pacchetto, dovuta all’opposizione dei repubblicani che hanno chiesto misure più incisive relativamente alla sicurezza dei confini, arriva in un momento di grande difficoltà per quanto riguarda gli aiuti statunitensi all’Ucraina. I rappresentanti dell’amministrazione Biden hanno affermato pubblicamente più volte che le risorse per continuare ad inviare assistenza militare a Kiev si stanno esaurendo. (Was)