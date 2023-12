© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il presidente Francesco Rocca partecipa alla conferenza di presentazione della moneta dedicata al Lazio facente parte della collezione numismatica 2023 dedicata alla "cultura enogastronomica italiana". Sala Tevere della Regione Lazio, via Cristoforo Colombo 212 (ore 12)- La vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, al Commercio e Artigianato, all'Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio, Roberta Angelilli e il presidente di Lazio Innova, Francesco Marcolini, visiteranno a Cassino il Consorzio Industriale del Lazio e incontreranno il presidente dimissionario Francesco De Angelis. Consorzio Industriale del Lazio a Cassino (ore 10:30)- Presentazione dell'ente regionale Lazio Disco dell'assegnazione di 91 nuovi posti letto riservati a studenti meritevoli in condizioni economiche svantaggiose presso la Residenza Universitaria Camplus Toscani, recentemente riqualificata e rigenerata grazie ai fondi del Pnrr. Interverranno: Giorgio Ciardi, Commissario straordinario Disco, Maurizio Carvelli, Founder e Ceo Camplua. Camplus Toscani in Via Antonio Toscani 49-59 a Roma (ore 11) (segue) (Rer)