G7: Ucraina e Medio Oriente dominano il vertice virtuale che chiude la presidenza giapponese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partecipanti hanno ribadito il loro sostegno al popolo ucraino, che “da 650 giorni resiste coraggiosamente all’aggressione illegale della Russia”, e a una pace “giusta e duratura” nei “confini internazionalmente riconosciuti”. “Continuiamo a sostenere l’Ucraina nell’ulteriore sviluppo della formula di pace del presidente Zelensky” e “il nostro impegno resta quello di limitare le esportazioni di tutti gli articoli critici per la base militare e industriale della Russia” e “ridurre ulteriormente l’utilizzo del sistema finanziario internazionale da parte della Russia”, si legge nel comunicato, che annuncia aggiornamenti delle misure sanzionatorie e contro l’elusione delle sanzioni. Tra gli obiettivi dichiarati c’è quello di ridurre le entrate russe provenienti dall’energia, dai metalli e da altre materie prime. A ciò si aggiunge l’annuncio di restrizioni all’importazione di diamanti non industriali, estratti, lavorati o prodotti in Russia, a partire dal primo gennaio 2024, cui seguiranno restrizioni all’importazione di diamanti russi lavorati in Paesi terzi, dal primo marzo 2024. (segue) (Git)