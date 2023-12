G7: Ucraina e Medio Oriente dominano il vertice virtuale che chiude la presidenza giapponese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Medio Oriente sono stati ribaditi la condanna degli attacchi terroristici di Hamas e il sostegno a Israele nel diritto a difendersi in conformità con il diritto internazionale; è stato chiesto il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi rimanenti ed espresso favore a ulteriori pause umanitarie. Sono stati condannati anche la “violenza dei coloni estremisti contro i palestinesi” e “l’antisemitismo e l’islamofobia in qualsiasi forma”. Gli attori regionali, in particolare l’Iran, sono stati esortati a “cessare le attività destabilizzanti” e a contribuire invece ad allentare le tensioni. Infine, è stato ribadito l’impegno “a favore di uno Stato palestinese come parte di una soluzione a due Stati”. (segue) (Git)