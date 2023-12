Italia-Cina: dipartimento di Stato Usa, decisione sulla Nuova via della Seta spetta a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di uscire dal memorandum sull’iniziativa cinese della Nuova via della Seta “spetta al governo italiano”. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” un portavoce del dipartimento di Stato Usa, senza fornire ulteriori considerazioni in merito su come le autorità statunitensi abbiano recepito la notizia. Nei giorni scorsi, la Farnesina ha inviato una lettera all’ambasciata cinese, in cui si comunica la volontà di non estendere la durata del memorandum sulla Nuova via della Seta oltre la scadenza del periodo di validità, prevista per il 22 marzo del 2024. Palazzo Chigi, interpellato in proposito, ha risposto con un semplice “no comment”. Sul tema si è espresso anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, affermando che l’iniziativa cinese “non era una prospettiva vantaggiosa per l’Italia: adesso vediamo come rafforzare il rapporto con la Cina, ma stiamo già lavorando tanto con loro”. (Was)