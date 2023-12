Belgio: tre feriti in sparatoria a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Bruxelles questa sera. Stando a quanto si apprende da media locali, la sparatoria è avvenuta in Avenue de la Toison d'Or, non lontana dal centro della città attorno alle 19:30. Secondo un portavoce della polizia di Bruxelles, attorno alla zona è stato creato un perimetro di sicurezza. L'autore o gli autori della sparatoria non erano più sul posto quando la polizia è arrivata. Le circostanze della sparatoria sono ancora da chiarire. Secondo le informazioni raccolte dall'emittente radiotelevisiva "Rtbf", l'ipotesi più accreditata al momento sarebbe quella di un regolamento di conti tra bande criminali rivali. (Beb)