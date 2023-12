Aerospazio: ministero Trasporti Repubblica Ceca, cooperazione con Italia produce risultati concreti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le collaborazioni internazionali nel settore dell'aerospazio "tendono a restare ad un livello astratto, ma per quella tra Italia e Repubblica Ceca possiamo parlare di risultati concreti". Lo ha detto il direttore del dipartimento dei sistemi di trasporto intelligenti, attività spaziali e ricerca, sviluppo e innovazione del ministero dei Trasporti ceco, Vaclav Kobera, in occasione della Giornata internazionale dello spazio svoltasi oggi presso l'ambasciata italiana a Praga. "La collaborazione tra Roma e Praga nel settore è molto forte" ha aggiunto Kobera, notando che tra i risultati raggiunti figura lo sviluppo congiunto di hardware e software. Kobera ha inoltre osservato che ci sono dei progetti concreti tra singole aziende italiane e ceche, come quella che coinvolge la ceca Sab aerospace che utilizza strumentazioni italiane per condurre le proprie sperimentazioni. Il direttore ha infine sottolineato che alcune aziende ceche, tramite progetti internazionali, stanno sviluppando componenti per la missione di ricerca Plato e per il vettore Vega. Kobera ha infine elogiato la cooperazione internazionale, che permette alle aziende ceche di mettersi in gioco molto più di quanto potrebbero fare a un mero livello nazionale. (Vap)