Imprese: Pavanelli, approvato odg M5s per sostegno industria cosmetica

- "L’industria cosmetica e la sua filiera rappresentano uno dei principali driver del made in Italy nel mondo, al fianco dell’agroalimentare, della moda, del design. Quello della cosmetica è anche un settore che oggi si trova ad affrontare la difficile sfida della transizione ecologica, ma che inspiegabilmente era rimasto escluso da questo provvedimento sul made in Italy. Per questo abbiamo chiesto con un ordine del giorno approvato dal governo misure specifiche di supporto alle aziende ed alla filiera, in particolare tramite l’istituzione di un fondo destinato a promuovere e sostenere gli investimenti finalizzati alla transizione ecologica e digitale, e tramite la promozione dell'internazionalizzazione delle imprese italiane con il contestuale incremento della capacità di attrazione di investimenti esteri. Adesso, a seguito di questo impegno del governo, ci attendiamo misure concrete per l’intero settore cosmetico". Lo afferma, in una nota, la deputata del Movimento cinque stelle, Emma Pavanelli. (Com)