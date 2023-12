Tunisia: prosegue discussione in Parlamento su nuova finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Tunisia il Parlamento prosegue la discussione della legge finanziaria per il 2024. I rappresentanti di vari blocchi parlamentari (Nazionale indipendente, Linea nazionale sovrana, Blocco liberale e Voce della Repubblica) hanno criticato la modalità di elaborazione del disegno di legge, che come riporta l'agenzia di stampa "Tap" non sarebbe stata effettuata nel quadro di un approccio partecipativo e non risponderebbe alle aspirazioni dei cittadini tunisini. Il parlamentare del Blocco nazionale indipendente, Sami Rice, ha sottolineato che il prossimo anno sarà molto difficile per la Tunisia. Secondo Rice, il 2024 vedrà un'interruzione del processo di sviluppo nel paese nordafricano, una forte pressione fiscale sui cittadini e la mancata assunzione di migliaia di laureati e dottorandi, oltre all'incapacità di incoraggiare l'occupazione nel privato. Najib Al Akrami ha riconosciuto che il bilancio 2024 è un bilancio di "gestione" e lungi dall'essere autosufficiente oltre a non favorire i poveri, emarginati e vulnerabili, quantificati in 4 milioni di tunisini, circa la metà della popolazione. (segue) (Tut)