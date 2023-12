Tunisia: prosegue discussione in Parlamento su nuova finanziaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato ha criticato la legge finanziaria, che a suo dire non prenderebbe in considerazione le necessità dei piccoli agricoltori, non fornisce le linee di finanziamento reali per rilanciare progetti agricoli e garantire la sovranità alimentare nazionale. Il rappresentante di "Linea nazionale sovrana", Youssef Tarshoun, ha criticato, a sua volta, l'assenza di una diplomazia economica “rivoluzionaria” e la mancata adesione della Tunisia al gruppo "Brics", oltre che il “limitarsi a trattare con l'Unione europea e sottomettersi alle sue coercizioni”. Da parte sua, il rappresentante del Blocco liberale, Maher Al Qatari, ha sottolineato che il 2024 dovrebbe essere l'anno del decollo, basandosi su un nuovo modello economico e riconsiderando molte delle leggi necessarie, come quella sui cambi, il codice degli investimenti e la legge sugli assegni. L'indipendente Mukhtar Al Aifawi ha confermato che l'attuale bilancio ripropone le precedenti opzioni economiche e finanziarie ed è ancora fedele alle raccomandazioni del Fondo monetario internazionale (Fmi), soprattutto in relazione al congelamento dei salari, il forte aumento dei prezzi, il congelamento delle assunzioni, l'aumento di disoccupati, in particolare quelli con titoli di studio avanzati, oltre a non eliminare il lavoro precario. (segue) (Tut)