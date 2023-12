Lazio: nessun nuovo debito, rigore ma anche investimenti, giunta Rocca approva bilancio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta, dopo moltissimi anni, il bilancio di previsione, stabilisce che, per gli anni dal 2024 al 2026, non è previsto il ricorso al debito per finanziare gli investimenti, alla cui copertura si provvede a valere sulle risorse disponibili di parte corrente previste nel bilancio di previsione e mediante le risorse derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali. "La norma opera - ha spiegato il presidente Rocca - in attuazione di una volontà politica di riduzione del gigantesco indebitamento regionale, oltre 22 miliardi di euro, e in conformità con i rilievi della Corte dei conti concernenti l'eccessivo livello di indebitamento della Regione. Si tratta, quindi, di un'operazione di trasparenza, anche essa auspicata dai recenti rilievi della Corte dei Conti", ha precisato Rocca. Inoltre, grazie all’unità d’intenti con il Governo nazionale si rende possibile la sospensione triennale del pagamento delle rate capitali del debito derivante dalle anticipazioni di liquidità. Si tratta di un risparmio per le casse regionali di circa 350 milioni di euro su base annua per il prossimo triennio. È intenzione della Regione avviare un tavolo con il Governo per rendere questa misura permanente. La legge di Bilancio ora dovrà passare dal Consiglio regionale, prima nella commissione competente e poi all'esame dell'Aula della Pisana (probabilmente dal 20 dicembre). Nella legge sono individuati i provvedimenti legislativi da sottoporre al Consiglio regionale nell’esercizio finanziario 2024 con una copertura mediante i fondi speciali. Fra questi sono da segnalare: disposizioni in materia di caregiver e cooperative sociali; protocolli d’intesa con gli ordini professionali; festival dell’audiovisivo; istituzione del Museo del Ricordo; istituzione dell’Accademia di Formazione della Polizia Locale; istituzione del Garante regionale a tutela delle vittime di reato; testo unico dello sport; disposizioni in materia di agricoltura sociale; sostegno ai piccoli comuni nell’attività di progettazione. (segue) (Rer)