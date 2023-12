Lazio: nessun nuovo debito, rigore ma anche investimenti, giunta Rocca approva bilancio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si avvia un processo di riordino dei Consorzi di bonifica e si dispone il commissariamento del Consorzio unico al fine di efficientare, razionalizzare e semplificare l’organizzazione e le funzioni dell’Ente e rilanciarne così le attività. Grazie a un protocollo Regione Lazio e Agea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, si provvede all'istituzione e all’operatività di sportelli informativi da dislocare sul territorio regionale che avranno il compito di fornire informazioni generali sulle misure nazionali e comunitarie a favore del settore agricolo, alimentare e forestale nazionale, in particolare sugli aiuti relativi al primo e al secondo pilastro della Politica Agricola Comunitaria (Pac) 2023-2027. "Non è soltanto un bilancio del rigore ma un bilancio che vuole accompagnare lo sviluppo", ha detto ancora Rocca. "In linea generale, credo ci sia stato molto senso di responsabilità da parte nostra, abbiamo utilizzato al meglio tutte le risorse. Questa era la migliore delle proposte possibili che tenesse conto da un lato dell'esposizione debitoria, dall'altro della necessità di rilancio delle nostre imprese e il sostegno alle famiglie più fragili. La politica industriale è quella che è mancata negli anni passati, dietro ogni numero ci sono i nostri cittadini, ci sono bisogni - ha sottolineato Rocca -. Come giunta "crediamo di aver fatto un buon documento, abbiamo messo la parola fine ad un indebitamento costante. Basta demagogia sulla pelle dei cittadini da parte dell'opposizione", ha concluso. Per la prima volta la Regione Lazio non ha contrazione di debito, "una cosa di cui siamo orgogliosi". ha detto soddisfatto l'assessore al Bilancio della Regione Lazio Giancarlo Righini. La settimana scorsa abbiamo cancellato un mutuo da 150 milioni di euro contratto con la Banca europea per gli investimenti che alleggerisce l'indebitamento della nostra regione e per la prima volta c'è un debito che si ridurrà anziché lievitare come accaduto in tutti questi anni. Ci intestiamo totalmente la paternità delle scelte fatte, contengono anche scelte difficili", ha rivendicato Righini. (segue) (Rer)