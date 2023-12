Lazio: nessun nuovo debito, rigore ma anche investimenti, giunta Rocca approva bilancio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda gli oltre 22 miliardi di euro di debiti "c'è la copertura che dimostra la sua sostenibilità che arriva in particolare dalle addizionali regionali: sarà impensabile per il prossimo anno di poter rinunciare a una pressione fiscale che è oggettivamente eccessiva ed elevata - ha spiegato l'assessore Righini -. Abbiamo però a sostegno dei lavoratori e delle famiglie più in difficoltà stanziato 100 milioni di euro, per alleggerirne il carico e sostenere la spesa, le locazioni, le agevolazioni tariffarie sul Tpl e ovviamente le addizionali regionali ma riguarderà la parte più bisognosa della Regione. Concentreremo l'attenzione - ha sottolineato Righini - sul primo scaglione di reddito quello fino a 28 mila euro, per tutti gli altri introdurremo voci importanti di quoziente familiare per sostenere le famiglie che hanno figli e anziani a carico. Sono comunque norme che approveremo con un provvedimento che ha come oggetto la pressione fiscale entro il 15 aprile, ma saremo pronti già a febbraio per approvarlo prima in Giunta e poi in Consiglio", ha concluso l'assessore. (Rer)