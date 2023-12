Ucraina-Usa: Zelensky ringrazia Biden per nuovo pacchetto di aiuti militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha ringraziato il capo della Casa Bianca Joe Biden per il nuovo pacchetto Usa di aiuti militari a Kiev. “Sono grato nei confronti del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, del Congresso e del popolo americano per il nuovo pacchetto di aiuti militari annunciato oggi. In prima linea sono necessarie munizioni aggiuntive per la difesa aerea, Himars e artiglieria. Il sostegno continuo consente una solida difesa della libertà”, ha scritto Zelensky su X.(Kiu)