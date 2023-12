Agroalimentare: assessore Lazio, Regione tra prime a sostenere candidatura Unesco per cucina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio è "orgogliosa di avere nel proprio ordinamento regionale una norma che prevede il sostegno a questa candidatura. Siamo tra le prime regioni ad aver avviato iniziative di sostegno" alla candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale Unesco" in attesa del 2025, data per cui è prevista la decisione. Lo ha detto l'assessore al Bilancio, Agricoltura e Sovranità alimentare del Lazio, Giancarlo Righini, in occasione della cena di gala a sostegno della candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale Unesco a Castel Sant'Angelo. "Il Lazio non difetta di prodotti tipici, dalla carbonara al carciofo, ma abbiamo anche il baccalà e le sogliole perché la costa laziale è di grande pregio - ha aggiunto -. Abbiamo mozzarelle importantissime a Fondi, Gaeta e Sperlonga. Abbiamo una diffusione dei pani senza sale tra il reatino e il viterbese, abbiamo olive e oli extravergine riconosciuti tra cui l'oliva di Gaeta Dop. Ci stiamo battendo per il riconoscimento di 450 cantine nel Lazio". Righini infine ha ricordato gli "80 milioni di emigranti italiani nel mondo che sono stati ambasciatori della nostra cucina". (Rer)