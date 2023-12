© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È un governo codardo, perché non ha la capacità, la forza e il coraggio di prelevare due miliardi di euro di extraprofitti alle banche, per il caro vita e il caro mutui, e invece preleva due miliardi di euro di nuove tasse dalle tasche dei cittadini italiani". Lo ha detto in una intervista al Tg5 il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte. (Rin)