Medio Oriente: G7 chiede rilascio ostaggi e sostiene ulteriori pause umanitarie

- Il G7 condanna inequivocabilmente gli attacchi terroristici di Hamas in Israele che hanno avuto inizio il 7 ottobre e riconosce il diritto di Israele a difendersi in conformità con il diritto internazionale, chiede il rilascio immediato di tutti gli ostaggi rimanenti senza precondizioni e sostiene ulteriori pause umanitarie. Lo si legge nella dichiarazione congiunta pubblicata al termine del vertice virtuale dei leader del Gruppo, tenutosi sotto la presidenza giapponese. Per il G7, che ha già annunciato fondi per l’assistenza per 600 milioni di dollari dall’inizio della crisi, occorre fare di più. In particolare, “è necessario adottare misure più efficaci per prevenire lo sfollamento di ulteriori persone e proteggere le infrastrutture civili” e “compiere ogni sforzo per garantire assistenza umanitaria” – cibo, acqua, assistenza medica, carburante, alloggi e accesso per gli operatori – a una popolazione “sempre più vulnerabile”. (segue) (Git)