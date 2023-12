Medio Oriente: G7 chiede rilascio ostaggi e sostiene ulteriori pause umanitarie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Condanniamo l’aumento della violenza dei coloni estremisti contro i palestinesi, che mina la sicurezza e la stabilità in Cisgiordania e minaccia le prospettive di una pace duratura”, prosegue il comunicato. Il G7, inoltre, esorta gli attori regionali a “cessare le attività destabilizzanti”, invitando in particolare l’Iran ad “astenersi dal fornire sostegno ad Hamas, Hezbollah, agli houthi e altri attori non statali, e a usare la propria influenza su questi gruppi per allentare le tensioni regionali”. Il G7, inoltre, esprime “profonda preoccupazione per l’aumento dei discorsi e degli atti di odio in tutto il mondo dall’inizio del conflitto” e respinge categoricamente “l’antisemitismo e l’islamofobia in qualsiasi forma”. “Israeliani e palestinesi hanno lo stesso diritto di vivere in sicurezza, dignità e pace”, affermano infine i leader del G7, ribadendo l’impegno “a favore di uno Stato palestinese come parte di una soluzione a due Stati”. (Git)