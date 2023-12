© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento cinque stelle "è dal 2013 che conduce questa battaglia, non abbiamo avuto i numeri. Soltanto di recente si sono aggiunte forze politiche e forze anche sindacali. Ed adesso c'è una maturità politica maggiore anche nel Paese. Una maturità politica che questo governo ancora non dimostra". Lo ha affermato, in una intervista al Tg5, in merito al salario minimo, il presidente del M5s, Giuseppe Conte. (Rin)