Medio Oriente: Usa, si a periodo di transizione dopo la guerra a Gaza ma non permanente

- Le autorità statunitensi riconoscono la necessità di un “periodo di transizione” al termine della guerra nella Striscia di Gaza, durante il quale le forze israeliane dovranno rimanere nell’area: tuttavia, la situazione non dovrà essere permanente. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, durante un briefing con la stampa. “Andarsene subito non farebbe il bene di nessuno: ci sarebbe un vuoto in termini di sicurezza che potrebbe portare ulteriore instabilità all’interno della Striscia, ponendo nuovi rischi per la popolazione civile”, ha detto. (Was)