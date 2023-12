Centrosinistra: Conte, altri temi di convergenza con opposizioni? Sì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Assolutamente sì, la sanità è disastrata, non possiamo permettere che le risorse, già poche, della sanità pubblica vengano drenate a favore delle cliniche private. E questo governo deve assolutamente ravvedersi, perché è inaccettabile, sul taglio delle pensioni". Lo ha detto, in una intervista al Tg5, in merito a possibili temi di convergenza con le altre forze politiche di opposizione, oltre al salario minimo, il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte. (Rin)