Nato: Biden, se Mosca colpirà un Paese alleato si rischia intervento delle nostre truppe

- La Russia non può vincere la guerra in Ucraina: in quel caso, Putin non si fermerà. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante un discorso alla Casa Bianca. “Voglio ribadire una cosa: se ci sarà un attacco nei confronti di un Paese Nato, difenderemo ogni centimetro del territorio dell’alleanza”, ha detto, alludendo al possibile coinvolgimento di una nazione alleata. “In una situazione del genere, avremmo uno scontro tra soldati statunitensi e soldati russi: una eventualità che non vogliamo”, ha affermato. (Was)