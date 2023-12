Onu: Guterres invoca articolo 99 dello statuto e rinvia il tema di Gaza al Consiglio di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha indirizzato la questione relativa alla guerra nella Striscia di Gaza al Consiglio di sicurezza, esortando i Paesi membri ad “evitare una catastrofe umanitaria” nel quadro del conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese di Hamas. In una lettera inviata al presidente del Consiglio di sicurezza, José De La Gasca, Guterres ha invocato l’articolo 99 dello Statuto Onu per la prima volta dalla sua nomina, nel 2017. L’articolo consente al segretario generale di portare all’attenzione del Consiglio di sicurezza “qualsiasi questione che, a suo parere, possa mettere a rischio la pace e la sicurezza internazionale”. Nella lettera, Guterres ha affermato che la guerra a Gaza ha portato “distruzione e sofferenza senza precedenti in Israele e nei territori palestinesi”. (Was)