Natale: Baglio (Pd), albero di Dior in piazza di Spagna attrarrà turisti da tutto il mondo

22 luglio 2021

- E' firmato "Dior l'albero di Natale che abbiamo acceso questa sera insieme al sindaco Gualtieri a Trinità dei Monti. E' alto più di 12 metri ed è decorato con un allestimento straordinario mai visto prima, che sarà in grado di attrarre turisti da ogni parte del mondo". Lo si legge in una nota di Valeria Baglio, capogruppo del Partito democratico in Campidoglio. "Un risultato che - dice - dimostra ancora una volta quanto sia vincente e proficuo il dialogo pubblico-privato per un piano di lavoro condiviso e all'altezza di una capitale europea. Ringrazio il sindaco Gualtieri, l'assessore Onorato, il presidente della commissione capitolina Turismo Angelucci per questo lavoro enorme di rilancio della nostra città insieme ai grandi marchi della moda". (Com)