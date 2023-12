Usa: Biden annuncia cancellazione di debiti studenteschi per 4,8 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale degli Stati Uniti ha annunciato la cancellazione di 4,8 miliardi di dollari di debito studentesco in capo ad un totale di 80.300 cittadini Usa. Lo ha annunciato in una nota il presidente Joe Biden. “Grazie a questo provvedimento, migliaia di insegnanti, soldati, infermiere e altri lavoratori potranno avere un po’ di meritato respiro”, ha detto, aggiungendo che finora la sua amministrazione ha approvato la cancellazione di 132 miliardi di dollari di debito, in capo a 3,6 milioni di persone. (Was)