- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Presentazione dell'avvio del Piano urbano integrato e Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare di Tor Bella Monaca. Intervengono: Roberto Gualtieri, sindaco di Roma; Maurizio Veloccia, assessore all'Urbanistica; Tobia Zevi, assessore al Patrimonio; Claudia Pratelli, assessora a Scuola e Lavoro; Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità; Barbara Funari, assessora alle Politiche Sociali; Nicola Franco, presidente del Municipio Roma VI. Sala Cinema Antonio Cerone in via Fernando Conti 95 a Roma (ore 10)- Presentazione delle iniziative comunali per il Capodanno di Roma. Intervengono: il sindaco di Roma Roberto Gualtieri; l'assessore ai Grandi eventi, Alessandro Onorato; il general manager di Rds Massimiliano Montefusco; le due voci che accompagneranno la serata Francesca Romana D'Andrea e Filippo Ferraro. Sala Bandiere del Campidoglio (ore 14)- Assemblea capitolina straordinaria: situazione della tranvia Termini Vaticano Aurelio. La seduta è trasmessa in streaming sul sito del Comune di Roma e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare in Campidoglio (ore 12-15) (segue) (Rer)