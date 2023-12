G7: Ucraina e Medio Oriente dominano il vertice virtuale che chiude la presidenza giapponese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Cina sono state ripetute le stesse richieste già avanzate nel vertice di Hiroshima di maggio. Il G7 vuole relazioni “costruttive e stabili” con Pechino ma chiede impegni su vari fronti: dalla cooperazione nell’azione climatica alla correzione delle pratiche commerciali distorsive del mercato alla pressione sulla Russia affinché interrompa la sua aggressione militare all’Ucraina. Il G7 assicura di non volere il disaccoppiamento economico, ma anche che ridurrà le dipendenze eccessive nelle catene di approvvigionamento critiche. Il Gruppo, inoltre, si oppone a qualsiasi tentativo unilaterale di modificare lo status quo nel Mar Cinese Orientale e nel Mar Cinese Meridionale e ribadisce l’importanza della pace e della stabilità nello Stretto di Taiwan. Per quanto riguarda l’Indo-Pacifico è stato ribadito anche l’appello per il completo, verificabile e irreversibile smantellamento di tutte le armi di distruzione di massa e dei missili balistici della Corea del Nord. (Git)