Shade Med: Turchetto (Irini), previsto un maggior numero di unità in primavera

- L'operazione aeronavale EuNavFor Med – Irini conta oggi su due fregate, più tre velivoli da pattugliamento e ricognizione marittimo, ma è “previsto un numero maggiore di unità assegnate” nella primavera 2024. Lo ha dichiarato oggi il contrammiraglio Stefano Turchetto, comandante di Irini (che significa “pace” in greco), alla 12esima edizione di “Shared Awareness and De-confliction in the Mediterranean” (Shade Med), la conferenza di due giorni organizzata a Palazzo Guidoni del Segretariato generale della difesa/Direzione nazionale degli armamenti, all’interno della base aeronautica di Centocelle, a Roma. Il tema dell’evento di quest’anno, co-organizzato dall’operazione aeronavale EuNavFor Med – Irini e da Marcom, il Comando marittimo alleato, è “Gestire insieme le sfide comuni nel Mediterraneo”. “L'operazione conta oggi su due navi, la Aegean e la fregata italiana Grecale. Inoltre, tre velivoli da pattugliamento e ricognizione marittima provenienti da Polonia, Lussemburgo e Italia sono permanentemente assegnati. Altri mezzi aerei sono assegnati in periodi limitati e ad un numero definito di sortite. Un numero maggiore di unità assegnate a Irini è previsto nel periodo primaverile, per conferire maggiore flessibilità operativa e margine di manovra nella vasta area operativa di assegnazione”, ha rivelato Turchetto. (Res)