Italia-Cina: Rampelli (Fd'I), decisione Meloni di revoca accordi ottima notizia

- "La decisione del presidente Giorgia Meloni di revocare gli accordi con la Cina, sottoscritti dall'ex presidente Conte, è un'ottima notizia per diversi motivi. Innanzitutto, questa scelta è volta a preservare l'economia italiana, i mercati nazionali e continentali, le nostre infrastrutture strategiche, il patrimonio manifatturiero e artigianale da troppo tempo cannibalizzato dalla potenza asiatica a causa del mai affrontato problema della concorrenza sleale. È stato il virus del globalismo a mettere in ginocchio la nostra capacità produttiva. Ricordo che negli anni l'ascesa cinese imperial-comunista, ha danneggiato fortemente il commercio italiano e quello europeo, si è infiltrata in porti e industrie, in quartieri e intere città con conseguenze socio economiche devastanti. L'export cinese, plagiando i nostri prodotti e utilizzando manovalanza a basso costo e priva degli elementari diritti sindacali e politici, ha attuato politiche commerciali scorrette, antitetiche a quelle rigidissime imposte alle nostre aziende, secondo un approccio tafazzista". E' quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia. "Motivo per il quale continuo a ribadire la necessità di valutare la compatibilità con la sua presenza nel Wto, l'Organizzazione mondiale del commercio - continua il parlamentare -. Sono certo che la decisione di uscire dalla nuova via della Seta avrà un impatto positivo sull'economia italiana, consentendo di migliorare le politiche commerciali. Ormai è chiaro a tutti che la nuova via della Seta è utile solo alla Cina nella sue mire espansionistiche e predatorie. Ben vengano accordi commerciali con Pechino, ma senza legarsi mani e piedi a un regime liberticida. L'Italia sarà soggetto protagonista per dare nuovo impulso al Patto di Abramo che può cucire insieme le migliori energie di quattro Continenti".(Rin)