Torino: gli appuntamenti di domani (3)

- Ore 13, Palazzo Civico, sala Capigruppo: riunione della Commissione Controllo di gestione. Odg: programmazione lavori. (la seduta non è pubblica)Ore 16:30, Palazzo civico, sala Orologio: riunione della VI Commissione. Odg: 1) Illustrazione progetti "sme4green" e "respondet" del bando europeo Cosme; 2) aggiornamento situazione ambientale area ThyssenkruppOre 18, Duomo: la vicesindaca Favaro partecipa alla santa Messa celebrata dall' Arcivescovo Repole in occasione degli 80 anni della nascita del Movimento dei FocolariOre 18, Circolo dei Lettori, Via Bogino 9: l'assessora Salerno prende parte alla presentazione del libro "La giovane Italia"Ore 21, Teatro San Pietro in Vincoli, via San Pietro in Vincoli 28: l'assessora Purchia assiste allo spettacolo teatrale "Lo spettatore condannato a morte" di Matei Visniec (Rpi)