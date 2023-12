Shade Med: contrammiraglio Turchetto, Irini non è pull factor per migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attività dell’operazione aeronavale europea EuNavFor Med – Irini “non hanno mai rappresentato un pull factor nel Mediterraneo centrale per i migranti che arrivano dall'Africa e cercano di raggiungere le coste europee, soprattutto italiane”. Lo ha dichiarato oggi il contrammiraglio Stefano Turchetto, comandante di Irini (che significa “pace” in greco), alla 12esima edizione di “Shared Awareness and De-confliction in the Mediterranean” (Shade Med), la conferenza di due giorni organizzata a Palazzo Guidoni del Segretariato generale della difesa/Direzione nazionale degli armamenti, all’interno della base aeronautica di Centocelle, a Roma. Il tema dell’evento di quest’anno, co-organizzato da Irini e da Marcom, il Comando marittimo alleato, è “Gestire insieme le sfide comuni nel Mediterraneo”. “La via principale utilizzata dai migranti per raggiungere l’Europa è ancora il Mediterraneo centrale. Analizzando l'andamento migratorio dall'inizio del 2023, si registra un aumento del flusso migratorio nella parte occidentale delle operazioni di Irini”, ha detto Turchetto, ricordando che in cinque occasioni le unità navali Irini hanno partecipato attivamente ad attività di ricerca e salvataggio in mare. “Le nostre risorse navali sono state richieste dal responsabile Centro di coordinamento del salvataggio marittimo per fornire supporto specializzato, in modo da salvare più di 1.000 vite umane in una delle rotte migratorie più mortali del mondo”, ha detto ancora il contrammiraglio italiano. “Contribuiamo – ha proseguito Turchetto - allo smantellamento del modello di business del traffico di migranti raccogliendo informazioni, per lo più beni materiali, e le condividiamo con le autorità nazionali e regionali dell’Ue”. (Res)