- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ribadito di non essere coinvolto nelle attività imprenditoriali del figlio Hunter. Parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, il presidente Usa ha affermato di non avere avuto contatti con gli interlocutori del figlio o del fratello James. “Sono tutte bugie”, ha detto. (Was)