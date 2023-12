Italia-Libia: oggi a Roma oltre 250 imprenditori dei due Paesi per l'evento "Crescere insieme" - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto oggi, 6 dicembre, a Roma, l'evento "Libia e Italia, crescere insieme", a cui hanno partecipato oltre 250 imprenditori italiani e libici interessati a sviluppare opportunità di business nei due Paesi. L'incontro è stato organizzato dalla Camera di commercio italo-libica, con la partnership dell’ambasciata di Libia in Italia, Eni (presente nel Paese nordafricano dal 1959) e Sparkle (che ha firmato un memorandum d’intesa con l’Ente per le poste e telecomunicazioni libiche a giugno scorso), in collaborazione con Unioncamere, Confindustria Assafrica e Mediterraneo, Joint Italian Arab Chamber of Commerce (Jiacc), Promos Italia. Si tratta dell'evento con la più alta partecipazione di imprese italiane e libiche dal 2011, anno della rivoluzione nel Paese nordafricano, a oggi.(Res)