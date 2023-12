Istat: Fregolent (IV), Italia divisa in due e governo inerme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati sulla qualità della vita e sul benessere hanno fatto emergere un Paese diviso in due. Se il rischio di esclusione sociale colpisce in media il 28,8 per cento dei minori residenti è grave che l'incidenza al Sud sia tre volte rispetto a quella per i bambini che vivono al nord, ma è ancor più grave che il governo sia inerme quando non dannoso". Lo ha dichiarato la senatrice di Italia viva, Silvia Fregolent, intervistata da Rai Radio1. "Il Sud continua ad offrire patrimonio culturale e paesaggistico, ma nel contempo resta indietro sul fronte dei servizi. Criteri di vivibilità, traffico, servizi, sono tutti indicatori che danno plasticamente conto del divario ancora esistente. Basta pensare agli asili nido che - ha sottolineato la parlamentare - forniscono il segno della capacità delle donne di restare nel mondo del lavoro. E il governo che fa? Con la revisione del Pnrr taglia oltre migliaia di posti per gli asili nido e rinuncia a quei progetti che avrebbero potuto essere una chiave di volta per accorciare quell'odioso divario".(Rin)