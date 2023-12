Salario minimo: Guerra (Pd), Foti non dice la verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La coda di paglia della maggioranza sulla vicenda salario minimo traspare dalle parole del capogruppo Foti.Foti parla di un 'pieno coinvolgimento del Parlamento' che esprimerà un 'parere vincolante' sui decreti attuativi della delega che oggi è stata data al governo. Eppure non è cosi. Il parere del Parlamento non è affatto vincolante. Così come non è vero che solo ora si avrà una 'buona contrattazione datoriale e non solo sindacale'. Il disegno di legge delle opposizioni è infatti molto chiaro nel dare un ruolo prioritario ai contratti firmati dalle associazioni sia datoriali sia sindacali comparativamente più rappresentative. Da dove nasce tutta questa ostinazione nel non dire la verità?". Lo scrive, in una nota, Maria Cecilia Guerra, responsabile Lavoro nella segreteria del Partito democratico. (Com)