Medio Oriente: Della Vedova (Più Europa), governo impedisca ulteriore escalation

22 luglio 2021

- “Condivido le preoccupazioni espresse oggi in Aula dal ministro Crosetto riguardo il drammatico quadro delineatosi in Medio Oriente dopo il brutale e feroce attacco terroristico da parte di Hamas il 7 ottobre scorso, che ha colpito civili israeliani inermi come mai accaduto su questa scala. Siamo a fianco di Israele e al suo diritto di esistere e di neutralizzare la minaccia rappresentata dall’organizzazione terroristica di Hamas, che ne vorrebbe l’annientamento. Sosteniamo ogni sforzo per assistere i civili palestinesi nella tragedia umanitaria che stanno vivendo e salutiamo positivamente l’impegno del ministro ad implementare gli interventi umanitari attraverso la nave Vulcano, e l’annunciato ospedale da campo nella striscia di Gaza”. Lo afferma Benedetto Della Vedova, deputato di Più Europa, al termine dell’informativa del ministro della Difesa, Guido Crosetto, sulla situazione in Medio Oriente. “Chiediamo al governo ogni sforzo possibile, in ambito europeo e internazionale, per scongiurare una ulteriore escalation e spingere perché si arrivi il più presto possibile ad una nuova pausa nelle operazioni militari da parte di Israele che consenta di ridare la speranza di liberazione agli ostaggi ancora nelle mani di Hamas e il soccorso umanitario alla popolazione di Gaza sempre più provata - prosegue il parlamentare -. Chiediamo al governo di riferire al Parlamento con la necessaria continuità sull’evoluzione della crisi". (Rin)