Imprese: Danone entra in trattative esclusive con Ferrero per vendita Michel and Augustin

- Il gruppo francese Danone è entrato in trattative esclusive per cedere a Ferrero il marchio Michel and Augustin, specializzato nella produzione di biscotti e altri dolci. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Les Echos", Michel and Augustin non registrano risultati in linea con il piano di rilancio "Renew" di Danone. "Continuiamo la revisione del nostro gruppo", ha detto sapere Danone, che detiene interamente il marchio.(Frp)