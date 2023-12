Venezuela: Machado non va alla Corte suprema, su di me nessuna inabilitazione per candidarmi alla presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidata delle opposizioni alla presidenza del Venezuela, Maria Corina Machado, non chiederà alla Corte Suprema (Stj) la revoca della "inabilitazione" alla candidatura, il meccanismo scelto dalle parti per arrivare ad elezioni "libere" nel 2024. In base all'accordo pubblicato a fine novembre dal Regno di Norvegia, Paese propiziatore del dialogo, i candidati avevano tempo fino al 15 dicembre per depositare la sentenza della giustizia amministrativa che li condannava. Un documento che, ha ricordato però Machado, non ha mai ricevuto. "Il meccanismo che ha proposto il regime, lungi dallo spianare la situazione, la rende più complessa. Propone restrizioni a libertà cittadine. Lo sapete tutti: io non ho compiuto nessun reato, nessuna infrazione. Non c'è un documento della giustizia contabile. Su quale documento posso fare riscorso, se questo documento non esiste?", ha detto Machado in conferenza stampa. La leader di Vente Venezuela, netta vincitrice delle primarie organizzate a metà ottobre, ha ribadito di essere "più che abilitata, dai venezuelani". (segue) (Vec)