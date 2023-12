Venezuela: Machado non va alla Corte suprema, su di me nessuna inabilitazione per candidarmi alla presidenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il meccanismo era stato elaborato dalle parti per soddisfare uno dei punti dell'accordo stretto alle Barbados a metà ottobre per svolgere elezioni regolari, passaggio cruciale nella possibile soluzione della crisi politica. "Ognuno degli interessati si presenterà personalmente alla Camera politico amministrativa del Tsj per esercitare il ricorso contenzioso amministrativo contro la misura di inabilitazione dettata dalla Corte dei Conti, accompagnata da una richiesta di sospensione cautelare, nel periodo compreso tra il primo e il 15 dicembre", si leggeva nel documento pubblicato dal Regno di Norvegia, Paese facilitatore del dialogo. L'alta corte, prosegue la nota, dovrà pronunciarsi sulla domanda e la richiesta di sospensione, seguendo "i principi di celerità, efficienza ed efficacia stabiliti in Costituzione". Il documento viene pubblicato a poche ore dalla scadenza del termine che gli Stati Uniti avevano posto a Caracas per dare risposte efficaci, pena la possibile revisione della decisione adottata a ottobre di sospendere le sanzioni per sei mesi. (segue) (Vec)