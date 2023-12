Venezuela: Machado non va alla Corte suprema, su di me nessuna inabilitazione per candidarmi alla presidenza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la verità, come ha sottolineato di recente il capo negoziatore del fronte anti-governativo, Gerardo Blyde, Machado non ha mai neanche ricevuto l'atto giudiziario che la escluderebbe dal voto, in contrasto "con qualsiasi principio democratico", tale che - fa notare il suo entourage - dovrebbe presentarsi al Tsj senza il materiale contro cui fare ricorso. Ma gli ostacoli possibili sono anche altri. I destinatari della misura si impegnano "a rispettare la Costituzione" e ad accettare il verdetto della Corte, ma anche a "compiere il dovere di onorare e difendere la patria, i suoi simboli e valori culturali, proteggere la sovranità, la nazionalità, l'integrità territoriale, l'autodeterminazione e gli interessi della nazione". Elementi, questi ultimi, che potrebbero essere eccepiti nel caso, tra l'altro, in cui Machado dovesse confermare la decisione di non partecipare al referendum consultivo sul territorio Esequibo: cinque quesiti con cui, il 3 dicembre, il governo chiede alla cittadinanza di condividere la rivendicazione di sovranità sulla regione contesa con la Guyana. (segue) (Vec)