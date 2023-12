Venezuela: Machado non va alla Corte suprema, su di me nessuna inabilitazione per candidarmi alla presidenza (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, anche se la questione può sembrare di poco conto, il documento diffuso ieri dalla Norvegia stabilisce che "nella domanda, e nelle dichiarazioni pubbliche, gli interessati si asterranno dall'includere concetti offensivi o irrispettosi contro le istituzioni dello Stato". Un vincolo facilmente opponibile a una personalità come Machado, non certo avara di critiche nei confronti del "regime" venezuelano. Ad ogni buon conto, per Blyde si tratta di un passo avanti sul sentiero tracciato nell'accordo di Barbados. Al proposito, ricorda quanto accaduto con Manuel Rosales, accusato nel 2008 dall'allora presidente Hugo Chavez di "arricchimento illecito" e uso indebito delle risorse pubbliche. Imputato a fine 2008, Rosales viene inabilitato con una sentenza annullata dopo molte vicissitudini, nel 2017. "Il precedente con sospensiva cautelare lo si trova nel caso di Rosales. Avanti!", ha scritto Blyde in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X. (segue) (Vec)