Venezuela: Machado non va alla Corte suprema, su di me nessuna inabilitazione per candidarmi alla presidenza (6)

- Il capo della delegazione governativa, Jorge Rodriguez, segnala da parte sua che è stato mosso un passo "nella direzione corretta". Per il presidente dell'Assemblea nazionale, si è ratificato quanto accordato a Barbados, per far rispettare le decisioni delle istituzioni, dello Stato di diritto e della Costituzione in Venezuela. Continuiamo ad andare avanti. All'interno della Costituzione tutto, fuori dalla Costituzione niente", ha scritto Rodriguez su X. Ancora nessuna risposta è invece arrivata dagli Stati Uniti, circa la possibile revisione degli incentivi concessi al governo Maduro, sotto forma di stop alle sanzioni, per incoraggiare il dialogo. (Vec)