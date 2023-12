Legge Bilancio: Borghi (Iv), se metodo è dl Anticipi calendario rischia corto circuito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il metodo che il Senato utilizzerà nei prossimi giorni per la legge di Bilancio sarà lo stesso del decreto Anticipi, il calendario rischia il corto circuito. Lo ha detto Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia viva, parlando in Aula a palazzo Madama. "I ritardi nell'analisi del decreto Anticipi, che è tutto in capo al governo, visto che l'opposizione non ha fatto ostruzionismo, sconta il divieto per i parlamentari di maggioranza di presentare emendamenti alla legge di bilancio. Il risultato - ha spiegato Borghi - è che questo provvedimento è stato infarcito di interventi che sarebbero potuti transitare nella loro sede naturale, che è la legge di Bilancio. Senza contare il malvezzo, di cui non riusciamo a liberarci, che è l'arrivo all'ultimo momento di proposte fuori sacco che non hanno pareri della ragioneria". "Se questo metodo sarà quello che seguiremo con la legge di Bilancio, rischiamo il corto circuito", ha concluso. (Rin)