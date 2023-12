Shade Med: conclusa la prima giornata dell’evento per “Gestire insieme le sfide comuni nel Mediterraneo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un’era in cui un nuovo ordine mondiale sta rivoluzionando il bilanciamento dei poteri e il concetto stesso di sicurezza marittima, una complementarietà tra Nato e Ue appare sempre più necessaria per affrontare sfide comuni nel Mediterraneo (e non solo). È quanto emerge dalla prima giornata di lavori della 12esima edizione di “Shared Awareness and De-confliction in the Mediterranean” (Shade Med), la conferenza organizzata presso Palazzo Guidoni del Segretariato generale della difesa/Direzione nazionale degli armamenti, all’interno della base aeronautica di Centocelle, a Roma. Non a caso, il tema dell’evento di quest’anno, co-organizzato dall’operazione aeronavale EuNavFor Med – Irini e da Marcom, il Comando marittimo alleato, è “Gestire insieme le sfide comuni nel Mediterraneo”. (segue) (Res)