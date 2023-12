Shade Med: conclusa la prima giornata dell’evento per “Gestire insieme le sfide comuni nel Mediterraneo” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte a una situazione geopolitica sempre più complessa, la cooperazione resta “la strada migliore verso la pace e la prosperità per tutti”, ha detto il contrammiraglio della Marina militare italiana Stefano Turchetto, comandante di Irini, nel suo discorso di apertura. “Dall'edizione dello scorso anno la situazione geopolitica, già difficile, si è fatta più complessa. La guerra russo-ucraina, la destabilizzazione del Sahel e, recentemente, il conflitto a Gaza dopo l’attacco terroristico contro Israele, hanno dato una nuova dimensione geopolitica alla regione”, ha detto Turchetto, sottolineando come l’Europa si sia “evoluta sviluppando una maggiore consapevolezza della sicurezza comune e della difesa, una visione comune concordata di cosa significhi proteggere l’Unione e i suoi interessi globali”. Il contrammiraglio ha poi aggiunto che “in questa 12esima edizione della Conferenza Shade Med, il cui tema è ‘Gestire insieme le sfide comuni nel Mediterraneo’, sottolineeremo come la cooperazione sia la strada migliore verso la pace e la prosperità per tutti”. (segue) (Res)