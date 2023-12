Usa: Camera, repubblicani minacciano di accusare Hunter Biden di oltraggio al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I repubblicani alla Camera dei rappresentanti hanno minacciato di accusare Hunter Biden, figlio del presidente degli Stati Uniti, di oltraggio al Congresso, se non si presenterà a testimoniare dopo che nei suoi confronti è stato emesso un mandato di comparizione. La minaccia dei deputati che presiedono il comitato per il monitoraggio e la commissione Giustizia, James Comer e Jim Jordan, è arrivata dopo che Abbe Lowell, avvocato di Hunter Biden, ha affermato che il figlio del presidente è disposto a partecipare ad una audizione pubblica, ma non ad un interrogatorio a porte chiuse. “Non ha scelta: in base al mandato di comparizione deve presentarsi a deporre il 13 dicembre, e se non lo farà le commissioni avvieranno una procedura di accusa per oltraggio al Congresso”, si legge in una lettera inviata a Lowell. La richiesta è stata avanzata nel quadro delle indagini che i repubblicani stanno portando avanti in merito alle attività imprenditoriali di Hunter Biden e al presunto coinvolgimento del padre, il presidente Joe Biden, alla base della procedura di impeachment chiesta dall’ormai sfiduciato presidente della Camera, Kevin McCarthy. (Was)