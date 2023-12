Ex Ilva: Palombella (Uilm), nulla da assemblea oggi, continua vicenda tragica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è appena conclusa l’assemblea dei soci di Acciaierie d’Italia "con l’ennesimo nulla di fatto. Oggi doveva essere la giornata della liberazione invece continua ad essere una vicenda tragica che rasenta l’inverosimile". Lo afferma Rocco Palombella, Segretario Generale Uilm, commentando l'assemblea di Acciaierie che si è tenuta oggi pomeriggio a Milano con i soci Arcelor Mittal e Invitalia. "Come è possibile che il Governo continui a tenere in piedi un’assemblea - continua Palombella - che ormai è sotto ricatto da parte di un socio di maggioranza da mesi e che continua a fermare gli impianti e si permette di presentare il conto, anziché prendere atto della sua gestione fallimentare? L’abbiamo capito da tempo che l’obiettivo è fermare gli stabilimenti e richiedere il risarcimento danni, dopo che sono stati artefici di una gestione che ha provocato solo fermate di impianti, cassa integrazione per migliaia di lavoratori e bruciato oltre un miliardo di risorse pubbliche. Riteniamo inaccettabile concedere ulteriore tempo a chi continua a tenere sotto scacco gli stabilimenti, bloccando la produzione e sbeffeggiando i lavoratori e le organizzazioni sindacali, anche con comunicati farneticanti". Dal Governo "ci aspettiamo scelte radicali e definitive, si è perso già troppo tempo. Ci aspettiamo una convocazione urgente da parte di Palazzo Chigi, altrimenti ci autoconvocheremo. La situazione sta per esplodere ma si continua a non prendere le necessarie decisioni” ha concluso il Segretario Generale Uilm. (Com)