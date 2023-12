Clima: M5s, da governo soluzioni propaganda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trovare la quadra tra la necessità di ridurre le emissioni, far fronte ai fenomeni meteorologici estremi, assicurarsi l'indipendenza energetica e garantire lo sviluppo economico e industriale non è cosa semplice, lo sappiamo. Se però non si fa nulla per favorire questo processo, il rischio è che, da climatica, la catastrofe diventi anche economica e sociale. È il rischio a cui ci sta esponendo un governo che del negazionismo e dell'inazione ha fatto la base di una propaganda che a parole può pure abbindolare, ma nei fatti non risolve le problematiche energetico-ambientali con cui ci troviamo a fare i conti oggi. La tirata d'orecchie è arrivata persino da Mattarella, che chiede l'adozione di iniziative urgenti ed efficaci per arrestare gli effetti della crisi climatica". Lo affermano, in una nota, i parlamentari del Movimento cinque stelle nelle commissioni Ambiente di Camera e Senato. "Considerare il nucleare un'iniziativa efficace, quando per disporre di quei piccoli reattori di cui parla Fratin ci vorranno almeno dieci anni, o peggio ancora pensare di ritardare lo stop alle fossili, quando la comunità scientifica internazionale ha ormai individuato nell'attività antropica la causa di questa catastrofe climatica, sono solo soluzioni-propaganda che chi ha un briciolo di sale in zucca non può che disconoscere - proseguono gli esponenti del M5s -. Proprio su questo si è concentrato il dibattito in questi giorni alla Cop28. Il nostro governo, invece, pensando di tutelare l'economia e le imprese del Paese, non fa altro che affossare un settore trainante quale è quello dell'energia pulita che, se sostenuto, avrebbe ricadute straordinarie in termini industriali, occupazionali, economici e ambientali".(Rin)