Libia: capo Camera commercio italo-libica, collegamenti verso sud per favorire estrazione oro - video

- La Libia dispone di un'enorme quantità di oro e altri materiali preziosi che tuttavia si trovano nel sud del Paese, vicino al Mali, dove non ci sono le infrastrutture necessarie alle attività di estrazione. Lo ha detto oggi ad "Agenzia Nova" il presidente della Camera di commercio italo-libica, Nicola Colicchi, a margine dell'evento "Libia e Italia, crescere insieme", in corso a Roma. Secondo il presidente, "la costruzione di strade sull'asse fra il nord e il sud della Libia permetterà anche di raggiungere quelle aree" in cui sono presenti giacimenti. In questo modo, ha aggiunto Colicchi, "si potrà lavorare" anche nel sud della Libia, dove al momento "è difficile arrivare e dove bisognerebbe organizzare dei campi ad hoc e portare macchinari" (Res)