Germania: sequestrate armi a estremista di destra dei “cittadini dell'Impero”

- Armi e munizioni sono state sequestrate ieri dalla polizia a un militante del movimento di estrema destra dei “cittadini dell'Impero” (Reichsbuerger), residente a Pohleim in Assia. In particolare, si tratta di sei armi lunghe, quattro corte, cinquemila proiettili, due fucili ad aria compressa e 16 coltelli. L'arsenale è stato scoperto durante una perquisizione domiciliare disposta a carico dell'estremista di destra dal tribunale amministrativo di Giessen. Durante le ricerche nella propria abitazione, l'uomo ha collaborato con le forze dell'ordine. All'esponente dei “cittadini dell'Impero” è stato ritirato il porto d'armi. Allo stesso tempo, all'estremista di destra è stato imposto il divieto di possedere armi, vietandogli in questo modo l'accesso a quelle dell'associazione di tiro a cui appartiene. Presso la sede di questo ente, la polizia ha sequestrato altre armi. Non necessariamente monarchici, i “cittadini dell’Impero” sono nostalgici del Reich tedesco che non riconoscono né la Repubblica federale di Germania né le sue leggi e sostengono forme di autogoverno comunitario a livello locale, di norma confinate a limitati agglomerati rurali o a singole abitazioni. Tra le attività dei “Reichsbuerger” figurano ronde di sorveglianza nelle città e l’organizzazione di milizie armate. Negli ultimi anni, anche per effetto delle teorie del complotto che hanno accompagnato la pandemia di Covid-19, i “cittadini dell’Impero” stanno sperimentando una crescente radicalizzazione, giunta alla preparazione di tentativi di colpo di Stato sventati dalle autorità tedesche con l’arresto dei responsabili. (Geb)